Les «ladoum», moutons stars du Sénégal

Au Sénégal, on le surnomme le roi des moutons à cause de sa longueur d'à peu près 1m60 et son poids 170 kilos. Le mouton ladoum est né du mélange de deux espèces nommées toubaire de Mauritanie et balibali du Mali. Le prix du ladoum varie selon de nombreux critères, la taille, le poids, l'âge et la forme de ses cornes et peut aller de 3 mille à 70 mille dollars.

"Le ladoum est populaire parce que c'est la meilleure race, une des meilleures races au monde. C'est une bête à la fois grande et belle, de par ses caractéristiques : la grosse tête avec le chanfrein, les fanons, les cornes symétriques enroulées. La corrélation de tout cela nous donne un poids exceptionnel, le ladoum dépasse les 180 kg. Cette race est rare et fortement prisé et tout ce qui est rare dans le monde est cher, c'est ce qui justifie qu'on trouve un ladoum à 60 000 dollars" explique

Contrairement autres espèces, les ladoums ne sont pas nourris pour les marchés sacrificiels encore moins pour l'abattage, ils sont utilisés à des fins d'élevage pour embellir d'autres races. Divers concours sont organisés dans presque toutes les régions pour choisir le beau ladoum.

Le Ladoum est connu au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Les producteurs se lient parfois si fortement au ladoum qu'il ne se vend même pas pour des dizaines de milliers de dollars. En 2017, le propriétaire du ladoum "Roi (King) Hassan 2" au Sénégal n'a pas accepté l'offre de 85 000 dollars.

On sait que le ladoum "Khoureychi" le plus cher vendu dans le pays à ce jour a trouvé preneur pour 73 mille dollars. Il est tellement populaire que son pedigree est enregistré, et certains ont même leur propre page Facebook. Le Ladoum ou Ladum est une race ovine très prisée au Sénégal particulièrement dans les grands centres urbains (Dakar, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Touba...).