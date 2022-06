Kenya : le candidat William Ruto dévoile son plan de campagne

Candidat à l'élection présidentielle du 9 août prochain, William Ruto tente de séduire le plus d'électeurs. Ce jeudi, au stade Kasarani près de Nairobi, le vice-président du Kenya, a promis de mettre sur pied dès qu'il est élu un modèle économique inclusif et créateur d'emplois. Dans son manifeste de campagne porté par la coalition Kwanza, l'ancien ministre de l'agriculture promet une stabilité macroéconomique et l'autonomisation des plus démunis.

Nous promulguerons des lois appropriées, faisant des licences commerciales et de la fourniture de lieux de commerce un droit pour chaque citoyen qui en fait la demande a-t-il écrit sur Twitter.

Kenya Kwanza investira 250 milliards de Kenya shillings en cinq ans dans l'industrie. Une somme qui devrait selon l'équipe de Ruto stimuler la production, créer des emplois et permettre au pays de gagner des devises étrangères.

De plus, le vice-président William Ruto a promis de mettre fin au monopole de la Kenya Medical Supplies Authority (Kemsa), une entrepris chargée de la fourniture de médicaments et de kits médicaux aux hôpitaux publics.

Le candidat du Kenya Kwanza veut donner aux comtés la possibilité de choisir librement leurs fournisseurs de médicaments et de kits médicaux.