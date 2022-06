Burkina Faso : libération de l'otage polonais Rafal Kamil Bednarski

La ministre de la Communication du Burkina Faso, Valérie Kaboré a pris la parole mercredi pour annoncer la libération d’un ressortissant polonais, enlevé dans l’Est du pays.

Les autorités burkinabè ont annoncé la libération de Rafal Kamil Bednarski , un ressortissant polonais enlevé le 27 avril sur l'axe Matiakoali-Kantchari, à proximité de la frontière avec le Niger.

"Le 28 juin, une cérémonie de remise de l'otage a été organisée par le Ministère, les autorités chargées de la question. Il a été remis officiellement aux autorités polonaises qui ont envoyé une délégation au Burkina", a indiqué la ministre de la Communication Valérie Kaboré.

L’enlèvement de ce ressortissant polonais n'avait pas été communiqué par les autorités burkinabè et les conditions de sa libération n’ont pas été explicitées.

De nombreuses prises d’otages étrangers ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes qui ont fait des milliers de morts et 1,9 million de déplacés.

En décembre 2018, un couple italo-canadien avait disparu sur la route entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Ils avaient été libérés au Mali voisin, après plus d’un an de captivité.

Auparavant, un couple d'Australiens, avait été enlevé à Djibo dans le nord du pays le 15 janvier 2016, un acte revendiqué par le groupe djihadiste Ansar Dine.