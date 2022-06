USA : l'African Pop-Up Festival célèbre la culture africaine

À New York, les Africains ont eu un aperçu de leur continent lors du premier weekend de l'été avec un festival annuel mettant en avant la culture africaine. La mode, la nourriture et la musique africaine ont été célébrées lors du quatrième African Pop-up Festival à Brooklyn, aux Etats-Unis.

L'événement, précurseur de la semaine africaine de la restauration, qui se tient habituellement en octobre, a vu la participation de plus d'une douzaine de vendeurs venus de différentes régions de New York et de l'État voisin du New Jersey. La mode était la principale attraction de l'événement.

"Le concept de ma boutique est principalement basé sur d'authentiques produits marocains, étant originaire de Marrakech", explique Shawn de la Casa de Fez, basée à Keansburg dans le New Jersey. "J'ai donc des vêtements, des kimonos, des sacs, des chapeaux islamiques faits à la main, et c'est l'une de nos spécialités. Nous proposons également des vêtements urbains pour les jeunes."

"Je dirais que ma marque a trois objectifs : le premier est d'éduquer, le deuxième est d'inspirer et le troisième est de donner 10 % de nos recettes pour soutenir les enfants autistes", énumère Agyeman Prempeh Senkyire, de Adinkra Republic, à New York. _"Pour vous donner un petit aperçu, la marque s'appelle la république Adinkra. Les symboles Adinkra remontent à 1876 et ont été conçus pour la famille royale du royaume Ashanti._En 1957, lorsque le Ghana est devenu indépendant, ils ont dévoilé les symboles et les ont mis à la disposition du grand public.

Pour moi qui travaille dans une entreprise américaine, je me suis retrouvé perdu parce que je dois porter un costume-cravate et je ne peux pas mettre ma tenue traditionnelle africaine, alors j'ai pris les symboles que ma grand-mère m'avait enseignés et je les ai mis sur les chaussettes. Pourquoi des chaussettes ? En tant qu'hommes, nous n'avons pas beaucoup d'accessoires, alors je voulais trouver un moyen d'emmener ma culture dans la salle de réunion, et c'est ce que fait la marque."

En plus des vêtements, bijoux et autres accessoires, des produits de soins pour la peau étaient également disponibles.

"C'est principalement une entreprise de bien-être. Je fabrique des produits naturels pour la peau. J'ai trois enfants qui ont une peau très sensible, alors j'ai commencé à fabriquer des savons, puis j'ai élargi mon activité", continue Kaleigh Zschuschuner, de Nautralista Care, à Brooklyn, New York. "Je suis également Doula et je prépare des paquets pour ma famille pour qu'ils prennent soin d'eux-mêmes et de leurs bébés."

Avec la levée de la quasi-totalité des restrictions Covid-19 aux États-Unis, les organisateurs de l'African Pop-up Festival ont un programme bien rempli pour la seconde moitié de l'année, à commencer par la semaine des restaurants africains dans le New Jersey en juillet.

En pleine saison estivale aux États-Unis, les organisateurs de l'African Pop-up Festival ont annoncé vouloir étendre le concept à d'autres États, dont Atlanta, dans le sud du pays, dans l'espoir de diffuser la culture africaine et de donner un nouvel élan aux entreprises issues du continent.