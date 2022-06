Soudan : le général Abdel Fattah al-Burhan en visite à al-Fashaqa

Le président du conseil souverain du Soudan s’est rendu lundi à Al Fashaqa, dans l'est du pays. C’est dans cette zone frontalière, que 7 soldats soudanais et 1 civil faits prisonniers ont été exécutés par l’armée éthiopienne selon un communiqué du ministère soudanais des affaires étrangères. Khartoum et Addis-Abeba se disputant cette région connue pour la fertilité de son sol.

Le général Abdel-Fattah Burhan, est allé donc soutenir les militaires marqués par cette épreuve.

"Nous vous soutiendrons et nous nous tiendrons à vos côtés et vous rendrons capables d'empêcher quiconque d'entrer à nouveau dans cette zone, vos frères qui ont été tués, nous et vous sommes capables de rétablir leur droit, nous ferons voir à l'ennemi que nous ne sommes pas faibles, nous ne nous laisserons pas faire, nous ne parlons pas beaucoup et notre réponse sera sur le terrain.", a déclaré le chef de la transition soudanaise.

Khartoum a rappelé son ambassadeur en poste à Addis-Abeba alors que l’Ethiopie a confirmé la mort des militaires soudanais, évoquant un ‘’ incident tragique’’. Des victimes accusées par l’Ethiopie de collusion avec les rebelles du Tigré.