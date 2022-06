Sénégal : la 14ème édition de la biennale de Dakar s'achève avec succès

Clap de fin pour l’édition 2022 de la Biennale de Dakar. Ces œuvres d’art vivent leurs derniers instants ici après avoir sublimé cet endroit pendant un mois. Et jamais ce rendez-vous majeur des Arts et de la Culture africains n’a suscité autant d’engouement… à la grande satisfaction des organisateurs.

« La Biennale de Dakar de cette année a tenu toutes ses promesses. Nous avons eu entre 450 et 460 mille visiteurs contrairement à 2018. Pour le site principal c’est-à-dire l’expo in, on est dans les 180 milles visiteurs. Alors, je pense que c’est véritablement une grande réussite. » a déclaré le directeur de la biennale de Dakar, Abdou Diouf.

Une réussite qui fait oublier aux amateurs des arts les quatre années de privation en raison de la pandémie de Covid-19. Mais les organisateurs mesurent parfaitement la portée de ce beau succès. Car les défis n’en deviennent que plus grands.

« Je pense que c’est aussi un challenge, un enjeu. Il faut arriver à maintenir ce cap, à faire de telle sorte que l’univers, l’environnement, je dirais même le monde de l’art puisse considérer Dakar une capitale des arts plastiques. » a ajouté le curateur.

Les rideaux sont donc tombés sur cette 14e édition de la Biennale de Dakar. Quatre semaines de rencontres et d’échanges, mais quatre semaines marquées surtout par cette grande mobilisation des visiteurs, d’où la satisfaction des organisateurs. Mais au-delà, il y a également ces retrouvailles entre les artistes et le public qui se donnent rendez-vous dans deux ans pour la 15e édition de cette Biennale de la capitale sénégalaise.

Un reportage de Wahany Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africanews.