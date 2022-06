Le Rwanda organise sa Fashion Week en marge du sommet du Commonwealth

La Fashion Week du Rwanda bat son plein à Kigali, l’événement qui a lieu en marge de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, promeut l'industrie créative rwandaise dans le domaine de la mode et du mannequinat.

Le grand défilé de jeudi, inspiré des thèmes du sommet a présenté 16 créateurs de mérite en provenance d'Afrique, des Caraïbes et du Royaume-Uni.

"Accueillir ce sommet du Commonwealth ici au Rwanda, c'est très important pour nous. C'est une opportunité pour le secteur de la création, en particulier l'industrie de la mode. Pouvoir organiser notre semaine de la mode pendant cet éventement nous a permis de présenter le made in Rwanda et le made in Africa sur une plateforme internationale" déclare Pierre Ntayombya, organisateur de la Rwanda Fashion week, PDG de la marque de mode "Haute Baso".

Le Prince Charles et son épouse la Duchesse de Cornouailles étaient les invités d'honneur de l'événement qui a été nommé membre fondateur du conseil de la mode du Commonwealth à Londres.

"C'est un véritable privilège, nous sommes chanceux d'accueillir le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles à notre Fashion week, cela contribue à élever et à promouvoir davantage le "Made in Rwanda" et aussi la semaine de la mode" ajoute-t-elle.

La semaine de la mode a lieu deux fois par an au Rwanda et ce moi-ci, elle se déroule dans deux lieux principaux : le marché du Commonwealth et l'exposition de photographies à l'Atelier Kimihurura, qui sont accessibles à plus de 800 délégués et au grand public.