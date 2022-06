Sénégal : un "concert de casseroles" initié par l'opposition à Dakar

Au Sénégal, les partisans du leader de l'opposition Ousmane Sonko sont descendus dans la rue avec des casseroles et ont manifesté mercredi soir.

Les partisans de la coalition Yewwi Askan Wi (Libérez le peuple) dirigée par Ousmane Sonko sont descendus dans les rues de la capitale Dakar à 20 h 00 heure locale, suite à l'appel de Sonko à "donner un concert avec des casseroles".

Réagissant au rejet par la Cour constitutionnelle de la liste des candidats de la coalition pour les élections législatives qui se tiendront au Sénégal le 31 juillet, les partisans sont descendus sur les routes et ont joué des casseroles, tandis que les véhicules de passage les accompagnaient de leurs klaxons.

Le principal leader de l'opposition a appelé lundi à une nouvelle manifestation le 29 juin, alors que la précédente a été interdite et que les affrontements qui ont suivi ont fait trois morts.

"Le 29, avec ou sans autorisation, nous allons organiser notre manifestation", a déclaré le leader du parti PASTEF lors d'une conférence de presse.

Ousmane Sonko et ses partisans avaient organisé des manifestations le 17 juin à Dakar et dans certaines villes du pays pour la même raison. La manifestation n'a pas été autorisée en raison de l'interdiction des élections jusqu'au 10 juillet, et 3 personnes sont mortes dans les incidents qui ont éclaté.

Le Sénégal se rendra aux urnes le 31 juillet pour élire 165 députés. L'ancien candidat à la présidence, qui a été élu maire de Ziguinchor lors des élections locales de janvier, souhaite réintégrer le Parlement en tant que député lors des élections générales.