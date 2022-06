Rwanda : lancement des travaux de l'usine des vaccins à ARN messager

La première usine de vaccins à ARN messager d'Afrique sortira de terre sous peu. Le top départ de ses travaux a été donné jeudi au Rwanda, avec pour objectif de fabriquer d'ici début 2024 des traitements contre le Covid-19 et d'autres maladies à destination de millions d'habitants du continent.

C'est une initiative du laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech. Cette usine sera la première de trois prévues sur le continent africain, notamment au Sénégal et en Afrique du Sud.

"BioNTech recherche et développe des vaccins et des médicaments pour prévenir le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ces maladies sont les principales causes de mortalité sur le continent africain. Nous nous sommes associés à la Fondation Bill et Melinda Gates pour développer les vaccins contre la tuberculose et le VIH et nous développons des vaccins contre le paludisme. ", a expliquéUgur Sahin, PDG de BioNTech.

La production concernera des vaccins contre le Covid mais aussi des traitements pionniers actuellement en phase de développement contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, maladies qui font des ravages en Afrique.

Les essais sur l'homme d'un vaccin antipaludique BioNTech utilisant la technologie de l'ARNm devraient commencer fin 2022.

" Le Rwanda soutient pleinement l'engagement de BioNTech à alimenter cette usine entièrement avec de l'énergie verte, et nous travaillerons en étroite collaboration pour y parvenir. ", a promis Paul Kagamé, le président rwandais.

L'Afrique est le continent le moins vacciné au monde contre le Covid-19, avec moins de 20% de ses 1,2 milliard d'habitants ayant reçu deux doses de vaccin.