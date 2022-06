La Zambie vante sa ''résilience'' face à la crise alimentaire mondiale

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine prive de nombreux de livraison de céréales, avec en filigrane, le risque d’une crise alimentaire mondiale, la Zambie joue la carte de la résilience. A la tribune du sommet des affaires UE-Afrique, jeudi, à Bruxelles, son président a vanté la capacité du pays à surmonter cette épreuve.

"Alors que le monde est confronté à des pénuries critiques de produits agricoles clés. Et alors que nous sommes témoins des effets dévastateurs de l'insécurité alimentaire dans toutes nos régions d'Afrique et au-delà. La Zambie est bien placée, puis-je rappeler à l'Assemblée, la Zambie est bien placée et adaptée, et vise à être un contributeur majeur pour répondre à cette insécurité alimentaire dans le monde entier. ", a déclaré Hakainde Hichilema, le président zambien.

Le chef de l'Etat zambien, mise certainement sur la production agricole de son pays dont le maïs semble être le fer de lance. En 2020, la récolte de cette céréale en Zambie était de l’ordre de 3,4 millions de tonnes. Une reprise de l’activité après la sécheresse que le pays a connue entre 2018 et 2019.

Lusaka sollicite peut-être des fonds pour booster son secteur primaire. L’Union européenne ayant promis cette semaine, 630 millions de dollars supplémentaires afin d’aider les nations africaines et d'autres États vulnérables à faire face à la pénurie de céréales et à stimuler une production alimentaire durable.

Si le nouveau régime a hérité d’une dette de 17 milliards de dollars, il s’efforce d'assainir ses relations avec les partenaires internationaux. En décembre, la Zambie a obtenu 1,4 milliard de dollars du Fonds monétaire international contre la promesse de l’instauration d’une stabilité budgétaire.