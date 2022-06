Rwanda : le Prince Charles rend hommage aux victimes du génocide

Le prince Charles et la Duchesse de Cornouailles ont déposé une gerbe de fleurs au mémorial du génocide rwandais à Kigali mercredi, en marge de leur venue pour le sommet du Commonwealth.

Après avoir visité le musée du mémorial, et s'être recueillis en hommage aux victimes, le couple royal britannique a rencontré certains survivants du massacre perpétré envers une majorité de Tutsis en 1994.

Arrivés la veille sur le territoire rwandais, le prince Charles remplace sa mère, la Reine Elizabeth II, pour le sommet du Commonwealth qui se tient durant toute la semaine et où 54 représentants de nations sont attendus à Kigali. Le Rwanda a rejoint l'organisation en 2009, se rapprochant de plus en plus du monde anglophone.

La venue du prince Charles et de la Duchesse de Cornouailles marque la première visite d'un membre de la famille royale britannique dans le pays.