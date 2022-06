Cameroun : les militaires célèbrent la Fête de la Musique

Les premiers grincements de la basse d'un orchestre en pleine répétition. Pour donner le ton et faire le lead vocal, un habitué du commandement. Ça ne se voit peut-être pas ici, mais Martial Becker est un militaire.

"Le nom Martial Becker est en train de s'imposer au sein des armées. C'est vrai que je suis adjudant. On m'appelle par mon nom, adjudant Assola. J'ai été recruté au sein des armées comme spécialiste de la musique", déclare Martial Becker. C'est dans cabaret que l'adjudant Assola et son orchestre constitué de militaires et de civils ont choisi pour préparer la Fête de la musique.

À quelques kilomètres de là, d'autres agents de l'armée, ceux-là en uniforme, fourbissent, non leurs armes, mais leurs instruments de musique. Parmi eux, le Maréchal de logis Aymar Teubou Kamga, gendarme depuis 11 ans. C'est dans l'armée qu'il a appris la musique "L'amour de la musique me vient de la maison, mais la formation musicale me vient de l'armée. J'y ai été admis comme musicien, où j'ai fait mes différents stages pour acquérir toutes mes notions de base."

C'est au Palais des Sports de Yaoundé qu'a lieu, pour la première fois dans l'histoire de l'armée camerounaise, un concert de musique militaire."Les militaires ont toujours joué de la musique quand il fallait accompagner les soldats au front. Donc c'est aussi un moyen de remercier ces artistes et de participer à cette grande fête qui se déroule sur tout l'ensemble du territoire national", avance le colonel Raymond Serge Kaole Aleokol

Présent à ce concert, le groupe Golden Sounds, fondé par des militaires, et dont le célèbre titre _"Zangalewa"_a été repris en 2010 par la chanteuse colombienne Shakira. Preuve que la musique militaire peut faire danser les foules