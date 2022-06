Burkina Faso : le président de transition reçoit l'ancien chef d'Etat Roch Marc Christian Kaboré

Le président de transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a reçu deux anciens présidents burkinabés mardi 21 juin. Avec Roch Christian Kaboré, chef d'Etat qu'il a destitué en janvier dernier et Jean-Baptiste Ouedraogo, brièvement au pouvoir dans les années 1980, le dirigeant de la junte a échangé sur des "questions sécuritaires, la conduite de la transition et d’autres sujets d’intérêt national", selon un communiqué de son gouvernement.

La présidence explique que cette réunion avait pour but de "décrisper la situation politique" et témoigne d'une volonté de "réconciliation pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydre terroriste".

Paul Henri Damiba a pris le pouvoir par un coup d'Etat en promettant d'endiguer la violence djihadiste croissante dans le pays depuis 2015.

Mais les résultats tardent à venir, le 11 juin, le pays a connu l'attaque la plus meurtrière depuis juin 2021 à Seytenga avec 86 victimes et plus de 20 000 déplacés répertoriés par un récent bilan officiel.