Rwanda : le Commonwealth met l'accent sur les inégalités de genre

Après le forum de la jeunesse inauguré dimanche, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame a officiellement lancé le forum des femmes du Commonwealth, partant du constat que les inégalités liées au genre ont augmenté.

Plusieurs rassemblements sont organisés en amont de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Kigali au Rwanda, qui débutera plus tard cette semaine.

"Qu'il s'agisse de l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les hommes dans le Sud de la planète, ou de l'intimidation, de l'exploitation sexuelle et de la violence en ligne à prédominance féminine à travers le monde ; il semble que les obstacles à l'égalité se soient multipliés, aient muté et évolué." a déclaréJeannette Kagame, première dame du Rwanda.

Le forum des femmes du Commonwealth est organisé autour du thème « assurer un avenir commun : transformer l’égalité des sexes ».

La secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland a appelé à une coopération plus étroite entre le groupe des 54 États membres pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes : "Nous devons nous efforcer ensemble de mettre fin à la violence domestique au travail, sociétale et politique. Nous devons nous efforcer ensemble de placer nos sœurs au cœur de notre lutte contre la menace existentielle que représente le changement climatique. Et nous devons nous efforcer ensemble de libérer le potentiel de toutes les femmes et les filles du Commonwealth."

Le forum du Commonwealth 2022 à Kigali ouvrira officiellement ses portes vendredi.

Au moins 40 chefs d’état et de gouvernement d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques, des Caraïbes et du Pacifique débattrons autour de ces trois mots clés, assurance d’un avenir commun : "Connecter, Innover et Transformer".