Côte d'Ivoire : au moins 5 morts dans des inondations, dont 4 enfants

Au moins cinq personnes, dont quatre enfants, sont mortes dans des inondations à Abidjan après une nuit de pluies torrentielles, ont annoncé mardi les pompiers, mobilisés dans les nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne touchés.

"Situation des inondations à 12h40 : cinq décès. Les opérations se poursuivent", indiquent dans un bref point de situation les sapeurs-pompiers sur les réseaux sociaux. Un précédent bilan dans la matinée faisait état de la mort de quatre enfants.

Le corps d'un automobiliste a été repêché dans la commune de Bingerville, à l'est d'Abidjan. Les pompiers ajoutent que 77 personnes ont été "mises en sécurité", et une transportée à l'hôpital. Un immeuble menaçant de s'effondrer a par ailleurs été évacué.

Torrents de pluies

Des torrents de pluies se sont abattus toute la nuit sur Abidjan, inondant de nombreux quartiers et rendant impraticables plusieurs grands axes de circulation. Les précipitations se poursuivaient par épisodes dans la matinée de mardi.

Sur les dernières 24 heures, certains quartiers d'Abidjan ont reçu près de 200 mm de précipitations, l'équivalent de plusieurs semaines de pluie, selon les données de l'agence météorologique ivoirienne Sodexam, en partenariat avec la société française HD-Rain.

Quartiers inondés

Dès le petit matin, des habitants de communes huppées comme populaires postaient sur les réseaux sociaux des photos et vidéos montrant leurs maisons ou leurs quartiers inondés et appelant les secours à l'aide. La semaine dernière, six personnes étaient mortes dans un éboulement dans le quartier de Mossikro, dans l'ouest d'Abidjan, là encore après une nuit de très fortes pluies.

Le scénario de pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices est récurrent dans la plus grande ville ivoirienne. Les constructions dans des zones inondables, souvent habitées par des populations pauvres, sont légion dans cette métropole d'Afrique de l'Ouest de plus de cinq millions d'habitants, en croissance continue.

Pluies diluviennes

En juin 2018, 18 personnes étaient mortes à Abidjan après des pluies diluviennes. En juin 2020, 13 autres avaient péri dans un glissement de terrain. Le mois de juin est traditionnellement le plus pluvieux de l'année dans la capitale économique ivoirienne, avec en moyenne autour de 300 mm de pluie.

La Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations en juin 2023, un calendrier qui inquiète plusieurs observateurs.