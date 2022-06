Tunisie : manifestation contre le projet de nouvelle Constitution

Nouvelle manifestation en Tunisie, contre le président Kaïs Saied. Menée par la coalition du "Front de salut national", l'opposition tient tête et continue de scander son mécontentement face à la politique du chef de l'Etat. La protestation survient alors que le président s'apprête à recevoir l'ébauche d'une nouvelle Constitution. Le texte sera proposé en référendum le 25 juillet.

"Ce n'est pas un projet sérieux ! Donc on ne le prend pas au sérieux !", clame Ezzeddine Hazgui, porte-parole de "Citoyens contre le coup d'Etat". "C'est une mascarade ! Je suis certain que la majorité... La grande majorité des Tunisiens vont ignorer cette imbécillité, cette mascarade !"

"On est tous ici avec la même idée, qui est de se battre contre le coup d'État et pour la restauration de notre démocratie qui a été trahie par Kaïs Saied", continue Ali Laarid, ancien Premier ministre et leader du parti Ennahdha. "C'est le fondement de notre société. En plus de cela, il y a des stratégies et des mensonges sous couvert d'un référendum, d'une constitution ou d'élections, cela n'a aucun sens."

La nouvelle Constitution a été élaborée durant un "dialogue national" boycotté par l'opposition, jugeant que certains partis politiques et membres de la société civile en ont été exclu. Kaïs Saied dirige seul le pays depuis bientôt un an.