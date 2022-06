Football : la FIFA lutte contre les abus en ligne

Plus de 55% des joueurs de football ayant participé à l’Euro 2020 et à la Coupe d’Afrique des nations 2022 ont été victimes d’abus sur internet.

Un nombre en hausse selon l’étude menée par la Fifa qui révèle que ces insultes homophobes et racistes étaient perpétrées avant, pendant et après les matchs.

Plus de 400.000 messages publiés sur les réseaux sociaux ont été examinés.

Si aucun nom n’a été spécifié dans le rapport, les internationaux anglais Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont tous été victimes d'abus considérables après avoir manqué des tirs au but contre l'Italie lors de la finale de l**'Euro 2020.**

Gianni Infantino, président de la FIFA a déclaré "qu_'aucune forme de discrimination n'était acceptable dans le football."_

En prévision de la coupe du monde 2022 au Qata, la FIFA s’associe au syndicat international des joueurs la FIFPRO pour lancer un service de modération pour lutter contre les abus en ligne et proposer "un soutien pédagogique et des recommandations en matière de santé mentale à l’ensemble des joueurs et joueuses".