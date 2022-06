Soudan du Sud : la visite du pape François toujours attendue

Une session de prières œcuméniques pour "la paix et la justice au Soudan du Sud". Elle a été initiée par les membres du Conseil des églises du pays. Et s’inscrivait dans le cadre de la visite annoncée du Pape François. Mais depuis le 10 juin, le voyage du Souverain pontife a été ajourné pour raison de santé. Les habitants du plus jeune Etat du continent étaient amers.

"Lorsque nous avons reçu la nouvelle du report, nous l'avons reçue avec des sentiments mitigés. Certains disent que oui, les choses de Dieu fonctionnent différemment des nôtres, mais d'autres disent que non, ce n'est pas bon. Ce sont les sentiments mitigés que j'ai entendus. Mais pour moi, personnellement, au début, j'ai eu l'impression que nos efforts ont été... Nous avons épuisé nos efforts pour rien ", explique le révérend Emmanuel Natania.

Dans un pays déchiré par les violences depuis son indépendance en 2011, François était attendu en pacificateur et en réunificateur.

" Nous allons continuer à prier pour lui, il a un cœur pour le peuple du Soudan du Sud et il est vraiment préoccupé par les personnes qui souffrent dans ce pays. Ce n'est pas seulement une visite œcuménique, mais elle a un but, l'unité de notre peuple, l'unité de nos dirigeants et l'unité de l'église.", a déclaré Cladis Dominic Mananyo, habitante de Juba, la capitale sud-soudanaise.

Mais la foi de ces catholiques reste intacte, le Saint-Père prêchera bel et bien les vertus de paix et d’unité dans leur pays disent-ils. Sa visite n’a pas été annulée, mais simplement reportée, rappelle l’archevêque de Juba, Stephen Ameyu.