Kenya : manifestation en soutien aux Massaï de Ngorongoro

Manifestation au Kenya, pour dénoncer la violente tentative d'expulsion de Massaï en Tanzanie. Des membres de la communauté Maa se sont rassemblés à Nairobi, en soutien aux habitants de la réserve de Ngorongoro.

Le cratère est classé au patrimoine mondial de l'Unesco et les autorités espèrent en faire une réserveanimalière de 1 500 kilomètres carrés, en expulsant près de 70 000 Massaï de la zone.

"Les droits de la communauté indigène vivant en Tanzanie, en particulier la communauté Maa, et nous n'allons pas bouger d'un pouce de notre terre natale à Loliondo, à Simanchilo, à Kiteto, au Kilimandjaro. Nous allons rester sur place", a scandé Jonathan Mpute Ole Pasha, coordinateur national du groupe Maa Unity Agenda.

Les manifestants ont dénoncé une "violation des droits des communautés indigènes en Tanzanie."

"Nous disons non, non aux violations des droits de l'homme", a déclaré Irene Soila. "Des gens en Tanzanie meurent, des femmes sont violées, des enfants sont perdent et vous nous arrêtez ? Pourquoi ? Nous sommes les Maasai. Nous ne sommes pas d'accord."

Les experts de l'ONU se sont dits préoccupés par les déplacements forcés de population.

"Nous voulons que les autorités tanzaniennes mettent un terme au processus de démarcation en cours et à l'opération de sécurité à Loliondo et nous voulons que le gouvernement entame de véritables consultations avec la communauté maasaï. Elles doivent également veiller à ce que des voies de recours soient offertes à toutes les personnes concernées", a détaillé Roland Ebole, chercheur régional pour l'Ouganda et la Tanzanie à Amnesty International.

La semaine dernière, de violents affrontements ont eu lieu en Tanzanie entre des Massai et les forces de l'ordre, entraînant la mort d'un policier.