Covid-19 : la justice sud-africaine condamne l'interdiction des cigarettes

*La Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud a jugé cette semaine que le gouvernement avait eu tort d'interdire la vente de cigarettes***dans le cadre de la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19.**La Cour a estimé qu'il n'y avait aucune justification scientifique au maintien de l'interdiction de la vente des produits du tabac.

Les entreprises de tabac disent qu'elles se remettent encore des pertes qu'elles ont subies pendant l'interdiction des cigarettes.

"Il est facile de dire que j'ai tort et que j'accepte que cette chose se soit produite, mais qu'en est-il des personnes qui ont souffert ?"

"La principale chose qu'ils ont dite est que le tabac n'est pas essentiel. Pour être honnête avec vous, il est important comme la nourriture, les boissons parce que tout le monde a besoin de nicotine" C'est ce qu'ont exprimé Precious Olyne Mpofu et Lamya Mohamed, les responsables de Tobacco Town.

La vente de tabac a été interdite entre le 25 mars et le 17 août 2020 dans le cadre de la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid-19. National Income Dynamics Coronavirus Rapid Mobile Survey rapporte que pendant la période de l'interdiction entre 300 millions et 500 millions de dollars US ont été perdus en taxes d'accise sur les produits du tabac tandis que trois cent mille emplois ont été perdus.

"J'ai l'impression que l'interdiction des cigarettes était une erreur, car les ventes de tabac jouent un rôle important dans l'économie sud-africaine", remarque Oupa Kekana, un fumeur de cigarettes.

Les vendeurs informels de cigarettes dans les rues de Johannesburg, comme Nathi Ndlovu, pensent que le gouvernement a fait preuve d'une initiative limitée pour aider financièrement les vendeurs informels de tabac.

"Cela a vraiment mis à mal mon activité de vente de cigarettes. J'ai essayé de m'en remettre et le gouvernement n'a pas vraiment fait quelque chose pour nous aider", a déclaré Nathi Ndlovu.

L'association Fair-Trade Independent Tobacco a déclaré, tout au long de la fermeture, que l'interdiction de la vente de cigarettes enrichissait les syndicats du crime. L'association a également, comme British American Tobacco, contesté juridiquement l'interdiction des cigarettes. Sinenhlanhla Mnguni, porte-parole de la Fair-Trade Independent Tobacco Association, souligne que la décision de justice arrive un peu trop tard pour l'industrie du tabac.

"Elle arrive un peu trop tard après que l'interdiction de la vente de cigarettes a été mise en place par le gouvernement. Nous avons dit que cette décision était malavisée et qu'elle n'était pas étayée par des données scientifiques ou des principes juridiques", a déclaré M. Mnguni.

Le gouvernement avait fait valoir que l'utilisation de produits du tabac pendant le confinement augmentait les risques comportementaux liés à la transmission du COVID-19, car certains fumeurs partagent des cigarettes allumées.