Mali : El-Ghassim Wane recommande une prolongation de la MINUSMA

Le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali El-Ghassim Wane s'est exprimé devant le conseil de sécurité de l'ONU. Il a déclaré que malgré les nombreux défis qui se présentent au Mali, aucun n'est insurmontable. Il a recommandé la prolongation d'une année supplémentaire de la mission de l'ONU.

"Si l'on constate une amélioration indéniable dans certaines zones et un affaiblissement simultané des groupes extrémistes, ces derniers continuent de mener des attaques fréquentes contre les forces maliennes et de la MINUSMA et contre les populations civiles soupçonnées de collaborer avec les forces maliennes", a déclaré El-Ghassim Wane, représentant spécial du Secrétaire général et chef de la mission Minusma.

Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a tenu a souligner la volonté de revenir à la paix.

"La partie malienne reste donc déterminée à jouer sa partition dans le retour de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national en utilisant différents outils : politique, sécuritaire, développement socio-économique, justice et réconciliation", a expliqué le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop.

"Cependant, la réalisation de ces projets ambitieux nécessite une lecture lucide, pragmatique, réaliste et holistique de la situation, mais aussi la compréhension, votre compréhension, votre accompagnement et votre soutien."

Cette année, 7,5 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire dans le pays, qui compte près de 370 000 personnes déplacées à l'intérieur du Mali à cause des conflits.