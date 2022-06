Le Mozambique entre au Conseil de sécurité de l'ONU

Le Mozambique va remplacer le Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, pour le groupe africain. Il a été élu à l'unanimité jeudi avec 192 voix.

C'est la première fois que le pays lusophone occupe ce siège. Outre le Mozambique, l'Équateur, le Japon, Malte et la Suisse ont également été élus.

Les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU prendront leurs fonctions à partir du 1er janvier 2023 et leur mandat prendra fin le 31 décembre 2024.

Le président mozambicain, Filipe Nyusi, a déjà déclaré que son pays s'efforcerait de contribuer à la construction de la paix dans le monde, en prônant le dialogue et le multilatéralisme.

Le Conseil de sécurité se compose de cinq membres permanents (Chine, États-Unis, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni) et de dix membres non permanents élus par l’Assemblée générale pour une période de deux ans.