La langue portugaise victime de discrimination en Guinée-Bissau

La langue portugaise est confrontée à un nouveau défi en Guinée-Bissau. Un groupe de jeunes se dit victime de discrimination, car les entreprises et autres institutions du pays publient les offres d'emploi en français ou en anglais au détriment du portugais. Le français est même utilisé dans la vie quotidienne comme le rapporte Amiel de Carvalho.

"J'ai travaillé dans une banque pendant neuf ans et j'ai été confronté à cette situation. Tout était en français. Le relevé bancaire était en français. Je ne peux pas être lusophone pour ensuite interpréter le relevé de mon compte bancaire, de mon argent, en français. Cela se produit non seulement avec les institutions bancaires, mais aussi avec les organisations non-gouvernementales, qui sont dans le pays."

Dans un pays multilingue, où la langue portugaise est considérée comme un vecteur d'unité nationale, ces jeunes réclament une position ferme de la part des autorités.

"Nous sommes discriminés sur le marché du travail en Guinée-Bissau, nous sommes des Guinéens, et nous avons des difficultés à trouver un emploi à cause de cette situation linguistique française et anglaise. Nous ne sommes pas contre la langue française et parce que le monde aujourd'hui la langue internationale est l'anglais. Sur notre côte, la côte ouest de l'Afrique, on parle plus le français, donc nous n'allons pas nous intégrer dans cette réalité parce que c'est ce qui se passe. Le monde veut que cela se passe ainsi, mais ce que nous voulons, c'est ne pas annuler l'histoire de la Guinée-Bissau et ce lien que nous avons avec la langue portugaise.

La Guinée-Bissau est l'un des pays où le portugais est une langue officielle. Parlé sur les cinq continents, le portugais est la quatrième langue la plus parlée au monde, avec 261 millions de locuteurs, selon les données de l'Institut Camões. Malgré la force de ses chiffres, la Guinée-Bissau subit la pression de ses voisins, le Sénégal et la Guinée Conakry. Le pays est la seule enclave lusophone dans cette région africaine où le français domine.