"Halftime", le documentaire intimiste sur Jennifer Lopez

**"Halftime"**sortira le 14 juin 2022 sur la plateforme Netflix. Ce documentaire sur Jennifer Lopez met notamment en avant deux des performances de la star mondiale ; au Super Bowl en 2020 et lors de la cérémonie d'investiture du président américain Joe Biden un an plus tard.

Deux moments clés sur lesquels JLO est revenue ce mercredi 8 juin lors de la première de "Halftime" au Festival du film de Tribeca à New York.

"Ce sont deux moments très épiques de ma vie où j'ai été choisie pour me produire. Et pour moi, il s'agissait de faire passer les bons messages au bon moment et de montrer ce que je pouvais offrir à ces moments-là", dit-elle.

"Halftime" est surtout un documentaire intimiste qui évoque la carrière aux multiples facettes de JLO, mais aussi sa vie personnelle et son passé. Un film riche, autant que l’a été le tournage pour l'artiste.

"J'ai appris sur moi-même. Il ne s’agissait pas que de moi, mais vraiment de moments et de ma contribution à réellement me raconter", assure Jennifer Lopez.

Ce documentaire est signé Amanda Micheli. La réalisatrice américaine a voulu montrer également le côté parfois vulnérable et résilient de Jennifer Lopez qui, à bientôt 53 ans, reste tour à tour chanteuse, actrice, productrice, danseuse et femme d'affaires.

"Il s'agissait juste d'essayer de se concentrer sur l'histoire la plus émotionnelle. Pour moi, il s'agissait de son cinquantième anniversaire, de son évolution en tant qu'artiste et du statut de porte-parole que cela lui confère. Il y a aussi ces petites filles dans le film qui représentent vraiment l'avenir et la source d’inspiration qu’est JLO", explique Amanda Micheli.

Outre montrer JLO l’artiste mondiale, "Halftime" met donc aussi en lumière la femme, la mère, loin des paillettes, dans ses combats, avec ses failles, ses déceptions et ses joies.