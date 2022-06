Six articles appartenant à Michael Jordan vendus aux enchères

Des objets uniques ayant appartenus à Michael Jordan sont à vendre.

Une collection de souvenirs de celui qui est considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps est mise aux enchères par la maison Christie’s, à New York.

Parmi les articles présentés, figurent notamment une paire de baskets aperçue dans le documentaire The Last Dance ou encore sa carte de jeune recrue signée.

"Nous avons une carte de rookie dont l'estimation est de 2 à 3 millions de dollars US et qui, nous l'espérons, battra vraiment des records et apportera une nouvelle lumière à la communauté des collectionneurs de cartes. La meilleure ligne de baskets de la vente aux enchères est une paire de baskets qu'il portait réellement lors de l'avant-dernier match qu'il a joué en tant que Chicago Bull et que l'on peut voir dans le documentaire The Last Dance. La vente, en six lots, marque vraiment l'ensemble de sa carrière" a expliqué Caitlin Donovan, responsable des sneakers et du streetwear chez Christie's.

Cette collection de six articles fait partie d'une vente en ligne qui se déroulera jusqu'au 14 juin. Elle caractérise un changement de mentalité et une évolution du marché de l’art. Cette paire de baskets Air Jordan Low XIII exclusive, que Jordan a d’abord portée lors de son avant-dernier match avec les Chicago Bulls, est ainsi considérée comme une véritable œuvre d’art.

"Quand j'étais plus jeune, les enfants faisaient la queue autour du pâté de maisons pour pouvoir acheter une paire de baskets de collection de Nike. Nous sommes passés au niveau supérieur et nous voyons les souvenirs sportifs suivre le mouvement. Les gens les considèrent comme une classe d'actifs de luxe. Vous prenez les cartes de jeu qui étaient échangées par les enfants, les baskets portées par les athlètes et les maillots et vous les traitez comme un tableau. Nous assistons vraiment à un changement et à la croissance de ce marché." a ajouté Caitlin Donovan, responsable des sneakers et du streetwear chez Christie's.

Retraité, le joueur est à présent propriétaire de la franchise des Bobcats de Charlotte