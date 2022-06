La nage des sirènes gagne en popularité en Afrique du Sud

À Johannesburg, en Afrique du Sud, l'école de nage des sirènes Merschool rencontre de plus en plus de succès. Les jambes tenues dans une queue en tissu, les élèves apprennent à se déplacer comme des sirènes, à l'aide d'une monopalme. La discipline est non seulement sportive, mais surtout esthétique, les nageurs devant faire des mouvements les plus gracieux possibles.

"C'est une école pour apprendre à nager à la façon des sirènes et je viens de donner un cours. C'est très amusant", explique Izelle Nair, monitrice de nage de sirène. "On nage à la manière des dauphins et on fait des figures, puis l'on met tout cela ensemble et on élabore une petite séquence."

Le mermaiding ou nage de sirène reprend des mouvements et des techniques de la natation synchronisée, mais aussi de la plongée en apnée.

"J'ai fait de la natation synchronisée, et des techniques de ce sport se retrouvent dans le mermaiding" ajoute Nadai Walker, également monitrice. "Les backrolls, certains des échauffements et des activités que nous faisons viennent de la natation."

Le mermaiding rencontre un franc succès à l'international, en particulier en Chine, ou un Championnat du monde de la discipline est organisé chaque année.