Manifestation à Stockholm pour protester contre l'inaction climatique

Alors que les dirigeants du monde entier célèbrent les 50 ans de la première conférence des Nations unies sur l'environnement, des manifestants se sont rassemblés à Stockholm, le berceau de cette conférence, pour protester contre l'inaction en matière de climat.

Cette semaine, les dirigeants du monde entier célèbrent les 50 ans de la première conférence des Nations unies sur l'environnement, alors que le monde est confronté à une intensification des catastrophes climatiques et à la guerre en Ukraine qui menace d'éclipser les efforts visant à ralentir le réchauffement de la planète.

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), né de la première conférence de Stockholm en 1972, a déclaré que la réunion anniversaire dans la capitale suédoise se déroulait "au milieu de la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de nature et de biodiversité, et de la pollution et des déchets".

Des décennies de diplomatie internationale visant à freiner la destruction de l'environnement par l'humanité n'ont permis que des progrès hésitants, les scientifiques avertissant que le temps est presque écoulé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et éviter un réchauffement désastreux.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui participera à la réunion de deux jours à Stockholm en compagnie d'invités dont l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie risquait de ralentir la dynamique de la crise climatique.

"Le sentiment d'urgence dans le débat sur le climat a bien sûr souffert de la guerre en Ukraine", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre suédois Magdalena Andersson, mercredi, à la veille de la conférence. "Mais je pense que cette guerre a démontré une chose : à quel point le monde est fragile dans sa dépendance aux combustibles fossiles", a-t-il ajouté.

M. Guterres a déclaré que le conflit soulève des inquiétudes supplémentaires quant à la capacité de la communauté internationale à s'unir pour lutter contre les effets planétaires du changement climatique et de la perte de biodiversité.

"Nous avons besoin de tout le monde sous la même tente. Nous devons éviter la fragmentation", a déclaré Inger Andersen, directrice du PNUE, dans un communiqué, appelant à des "actions audacieuses" lors de la réunion.

Les principaux thèmes abordés lors de la conférence sont les mesures de réduction des émissions, le redressement après la pandémie de Covid-19 et la manière d'accélérer la protection de l'environnement dans la politique de développement.

L'urgence

Le ministre suédois des affaires européennes, Hans Dahlgren, qui présentera la déclaration de la Suède lors de la conférence, a assisté à la première conférence en 1972, alors qu'il était reporter pour la télévision suédoise.

Elle "est devenue le point de départ de la collaboration internationale qui a notamment abouti à l'accord de Paris en 2015", a expliqué M. Dahlgren.

Il a noté que la principale différence aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, était le sentiment d'"urgence" et le fait qu'il existe des structures en place pour traiter la question.

"_La crise climatique est vraiment une question existentielle, et elle doit être résolue maintena_nt", a déclaré l'homme politique de 74 ans.

Les militants du climat, dont la Suédoise Greta Thunberg est le fer de lance, sont frustrés par ce qu'ils considèrent comme l'inaction généralisée des dirigeants mondiaux.

"Je ne pense pas qu'il y ait lieu de se réjouir car la crise climatique est toujours là, elle s'est aggravée ces dernières années et une grande partie de l'action politique a en fait contribué à l'aggraver de différentes manières", a déclaré la semaine dernière Falk Schroter, un militant allemand de 20 ans, lors d'une manifestation "Fridays For Future" devant le Parlement suédois.

Une autre militante allemande, Eva Kroschel, a déclaré qu'elle croyait que le véritable changement viendrait de l'activisme de la base. "C'est ce qui me donne de l'espoir, avoir différents activistes qui travaillent sur ce sujet plutôt que des politiciens, parce que le changement va venir de la rue et non des politiciens" a-t-elle précisé.