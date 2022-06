Kenya : une manifestation contre les animaux fait 4 morts

Des Kényanes de la communauté pastorale Maasai ont bloqué jeudi, l'autoroute Nairobi-Mombasa pendant des heures pour protester contre l'invasion persistante d'animaux sauvages dans leur région.

Mais la manifestation a tourné au drame. L’intervention de la police ayant coûté la vie à 4 personnes.

Ces populations accusent les éléphants d’envahir leurs fermes et parfois de tuer des riverains. La cohabitation hommes-éléphants dans la région est loin d’être pacifique.

"Les éléphants causent des destructions tous les jours, et nos enfants ne vont pas à l'école car ils sont tués par les pachydermes tout le temps et toutes les écoles sont fermées à cause de l'invasion des ces animaux.", explique sous couvert d'anonymat, un habitant de la localité de Kajiado.

Les victimes disent avoir saisi à moult reprises les services de protection des animaux pour tenter de trouver une solution à ce conflit. Jeudi, la police a décidé de sévir. '' des femmes enceintes faisaient partie des manifestants. Elles souffrent des gaz lacrymogènes'', souligne une manifestante.

La manifestation a dégénéré lorsque les populations ont érigé des barricades et incendié des pneus sur la voie. En décembre dernier, une meute de hyènes a tué deux personnes en l'espace de 24 heures dans un village situé à 50 kilomètres à l'est de Nairobi, la capitale du Kenya.