"Boy from Heaven", un thriller politico-religieux récompensé à Cannes

Tarik Saleh, artiste suédois d'origine égyptienne, a remporté le prix du scénario au Festival de Cannes la semaine dernière pour son thriller politico-religieux, Boy from Heaven.

Devant la camera d'Euronews, le graffeur, journaliste, producteur, écrivain et cinéaste n'a pas caché sa joie après avoir reçu sa Palme.

Quelque part entre Le Nom de la Rose et Jean la Place, mais à l'Université Al-Ahzar du Caire, l'un des cœurs de l'Islam sunnite, un jeune imam se retrouve pris dans une sale affaire avec la police, cachant des manipulations religieuses et politiques. Le film a été tourné à Istanbul, faute d'autorisation, et produit par la Scandinavie, la France et le Maroc. Mais pour Tarik Saleh, ce n'est pas la nationalité d'un film ou d'un réalisateur qui compte.

"Je mettrais Bataille d'Alger dans mes trois films préférés. Dans ce film, la nationalité du réalisateur importe peu, car il dit la vérité et je pense que c'est là l'essentiel. En tant que conteurs, nous racontons une vérité émotionnelle, et nous devons raconter une vérité qui survit au temps. Et c'est une grande différence entre les informations par exemple ou la politique, parce que comme nous le savons avec les informations ou la politique d'aujourd'hui, ne sont pas celles de demain" Tarik Saleh, réalisateur de films.

Une plongée immersive et palpitante dans l'univers religieux sunnite, traversé par de multiples courants, du fondamentalisme à l'humanisme pacifique. Un point de vue fascinant, particulièrementpour les Européens, peu familiers et souvent ignorants des concepts islamiques.

"C'est universel et c'est l'occasion, pour les Européens, de se mettre dans les sandales d'un musulman qui vous effraie, et de marcher, de prier, de regarder, d'espérer, d'avoir peur, et de se battre pour survivre, vous savez je pense que c'est bien, parce que nous devons partager cette expérience, c'est ce que nous devons faire" a ajouté le réalisateur.

Un divertissement intelligent, superbement écrit, filmé et interprété, voilà ce que propose le suédois d'origine égyptienne Tarik Saleh, avec son film Boy from Heaven.