La guerre en Ukraine aggrave la crise alimentaire en Afrique

Il en coûte désormais deux fois plus à Ayan Hassan Abdirahman qu'il y a quelques mois pour acheter la farine de blé qu'elle utilise pour préparer le petit-déjeuner de ses 11 enfants dans la capitale somalienne.

La quasi-totalité du blé vendu en Somalie provient d'Ukraine et de Russie, qui ont interrompu leurs exportations par la mer Noire depuis que Moscou a déclenché la guerre contre son voisin le 24 février. Le moment ne pourrait pas être plus mal choisi : les Nations unies ont prévenu qu'environ 13 millions de personnes souffraient de la faim dans la région de la Corne de l'Afrique en raison d'une sécheresse persistante.

Ayan Hassan Abdirahman a essayé de s'en sortir en remplaçant son pain plat par du sorgho, une autre céréale plus facilement disponible. Mais l'inflation a fait grimper en flèche le prix de l'huile de cuisson dont elle a encore besoin pour le préparer.

Un pot qui coûtait autrefois 16 dollars se vend aujourd'hui 45 dollars sur les marchés de Mogadiscio. "Le coût de la vie est élevé de nos jours, ce qui fait qu'il est difficile pour les familles de se procurer ne serait-ce que de la farine et de l'huile", dit-elle.

Denrées alimentaires

Haji Abdi Dhiblawe, un homme d'affaires qui importe de la farine de blé en Somalie, craint que la situation ne fasse qu'empirer. Il y a aussi une pénurie imminente de conteneurs maritimes pour faire venir les denrées alimentaires d'ailleurs.

"Les Somaliens n'ont aucun endroit où faire pousser du blé, et nous ne savons même pas comment le cultiver", dit-il. "Notre principale préoccupation aujourd'hui est de savoir ce que l'avenir nous réserve lorsque nous serons actuellement à court de provisions."

Au moins 18 autres millions de personnes sont confrontées à une faim sévère dans le Sahel, la partie de l'Afrique située juste en dessous du désert du Sahara, où les agriculteurs subissent leur pire production agricole depuis plus d'une décennie. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, les pénuries alimentaires pourraient s'aggraver lorsque la période de soudure arrivera à la fin de l'été.

Malnutrition

"La faim aiguë atteint des niveaux sans précédent et la situation mondiale ne cesse d'empirer. Les conflits, la crise climatique, le Covid-19 et la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants ont créé une tempête parfaite - et maintenant nous avons la guerre en Ukraine qui ajoute une catastrophe à la catastrophe", a averti le directeur général du PAM, David Beasley, au début du mois.

Selon l'UNICEF, même le coût des aliments thérapeutiques destinés aux enfants souffrant de malnutrition pourrait augmenter de 16% au cours des six prochains mois en raison de la guerre en Ukraine et des perturbations liées à la pandémie de Covid-19.

Les pays africains ont importé 44% de leur blé de Russie et d'Ukraine entre 2018 et 2020, selon les chiffres de l'ONU. La Banque africaine de développement (BAD) fait déjà état d'une hausse de 45% des prix du blé sur le continent, rendant tout plus cher pour les clients, du couscous en Mauritanie aux beignets frits vendus au Congo.

Problèmes de prix

"L'Afrique n'a aucun contrôle sur les chaînes de production ou de logistique et est totalement à la merci de la situation", a déclaré le président sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a annoncé qu'il se rendrait en Russie et en Ukraine pour discuter des problèmes de prix.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a fait pression sur l'Occident pour qu'il lève les sanctions contre Moscou, cherchant ainsi à faire porter à l'Occident la responsabilité de la crise alimentaire mondiale croissante, aggravée par l'incapacité de l'Ukraine à expédier des millions de tonnes de céréales et d'autres produits agricoles alors qu'elle est attaquée.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a déclaré au Premier ministre italien Mario Draghi que Moscou "est prêt à contribuer de manière significative à la résolution de la crise alimentaire en exportant des céréales et des engrais, à condition que les restrictions à caractère politique imposées par l'Occident soient levées".

Matériel agricole

Les responsables occidentaux ont rejeté les affirmations de la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a fait remarquer que les denrées alimentaires, les engrais et les semences sont exemptés des sanctions imposées par les États-Unis et de nombreux autres pays à la Russie.

Entre-temps, l'Ukraine a accusé la Russie de piller les céréales et le matériel agricole dans les territoires tenus par ses forces. Un fonctionnaire installé par la Russie dans le sud de l'Ukraine a confirmé que les céréales de la récolte de l'année dernière étaient envoyées à des acheteurs en Russie, selon un rapport publié lundi par l'agence de presse russe Tass.

Ces céréales ne sont toutefois pas destinées à l'Afrique. Au Cameroun, le boulanger Sylvester Ako dit qu'il a vu sa clientèle passer de 300 clients par jour à seulement 100 depuis que le prix du pain a bondi de 40% en raison du manque d'importations de blé.

Importations

Il a déjà licencié trois de ses sept employés et craint de devoir fermer complètement son commerce de Yaoundé si rien ne change."Le prix d'un sac de blé de 50 kg se vend maintenant à 60 dollars - contre environ 30 dollars - et l'approvisionnement n'est pas régulier".

Outre le déficit des importations de blé, la BAD met également en garde contre une baisse potentielle de 20% de la production alimentaire sur le continent, car les agriculteurs doivent payer 300% de plus pour leurs engrais importés.

L'organisation indique qu'elle prévoit de s'attaquer à ces problèmes grâce à un plan de 1,5 milliard de dollars qui fournira aux agriculteurs africains des semences certifiées, des engrais et d'autres aides. La réduction de la dépendance aux importations fait partie de la stratégie, mais ces transitions économiques prendront probablement des années, et non des mois.

Le président du Sénégal estime que les appétits peuvent pivoter plus rapidement. Il encourage les Africains à consommer des céréales locales qui constituaient autrefois la base de leur régime alimentaire.

"Nous devons également changer nos habitudes alimentaires", a déclaré Macky Sall. "Nous avons abandonné le millet et commencé à importer du riz d'Asie. Maintenant, nous ne savons manger que du riz et nous n'en produisons pas assez. Nous ne savons manger que du pain. Nous ne produisons pas de blé."