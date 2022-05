Kenya : sauver les singes colobes

Avec sa fourrure noir et blanc, ce petit primate est un des rares singes colobes qui existent encore. Ils sont arboricoles et vivent en groupe très haut dans le ciel : ils se nourrissent de feuilles et descendent rarement au sol.

L’espèce est confrontée à des menaces plus graves que d'autres, et au Kenya, un groupe de protection de la nature fait de son mieux pour préserver leurs populations. Comme ici à Diani, une ville balnéaire située au sud de Mombasa.

"Avec l'augmentation de la déforestation et de la conversion des terres, leurs habitats sont restreints et ils ne peuvent plus se déplacer ou trouver de la nourriture ou des ressources, et ils ne peuvent pas vraiment se croiser. Ils ne peuvent pas rencontrer d'autres populations, ils ne peuvent pas se rencontrer entre eux. Dans cette situation où les populations sont fragmentées, il est plus facile de les faire disparaître", explique Susan Rose Maingi, manager au Colobus Conservation.

Afin de contourner les voitures, certains singes colobes grimpent sur les lignes électriques. L'électrocution est devenue un danger pour un nombre croissant de ces animaux.

Un danger supplémentaire qui vient s’ajouter aux menaces qui pèsent sur ce primate : sa fourrure voyante l'a rendu attrayant pour les chasseurs. Comme la petite ville de Diani devient plus peuplée et plus attrayante pour les touristes, le développement et le trafic de ces singes augmentent.

Les défenseurs de l'environnement espèrent que le tourisme suscitera de l'intérêt pour le bien-être de la faune et de la flore ici, tout en augmentant la population humaine et les constructions, et il semble qu'ils aient réussi avec ce groupe de visiteurs.