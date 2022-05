Nigeria : Atiku Abubakar désigné candidat de l'opposition pour 2023

Le principal parti d'opposition du Nigeria a désigné samedi l'ancien vice-président Atiku Abubakar comme son candidat à l'élection de 2023 pour remplacer le président Muhammadu Buhari.

Atiku Abubakar, 75 ans, musulman du nord du pays et pilier du Parti démocratique populaire (PDP), a tenté à plusieurs reprises d'accéder à la présidence du pays le plus peuplé d'Afrique.

Il a remporté la majorité des voix des délégués du PDP qui ont voté lors d'une élection primaire à Abuja samedi, battant ainsi le gouverneur de l'État de Rivers, Ezenwo Nyesom Wike.

"Aujourd'hui, nous écrivons une autre histoire, une histoire qui, nous en sommes convaincus, apportera des changements fondamentaux", a déclaré M. Abubakar à ses partisans dans une arène nationale à Abuja où se sont déroulées les primaires.

Le PDP et le parti au pouvoir de Buhari, le All Progressives Congress (APC), devaient tous deux sélectionner ce week-end des candidats pour la course à la présidence en février. Mais un jour avant le début de ses primaires, l'APC a annoncé qu'il avait repoussé sa convention d'une semaine, du 6 au 8 juin.

Plus tôt dans la journée de samedi, les délégués et les dirigeants politiques du PDP ont rempli une arène nationale à Abuja, vêtus des couleurs rouge, blanc et vert du parti d'opposition.

Muhammadu Buhari, 79 ans, quitte ses fonctions alors que le Nigeria s'efforce toujours de mettre fin à un conflit djihadiste de plus de dix ans dans le nord-est du pays et à une vague de banditisme violent et d'enlèvements massifs dans le nord-ouest.

La plus grande économie d'Afrique se remet également de l'impact de la pandémie de coronavirus et des retombées de la guerre en Ukraine, qui ont fait grimper les prix du carburant et des denrées alimentaires sur tout le continent. Le PDP a dirigé le Nigeria pendant une décennie et demie avant que son président d'alors, Goodluck Jonathan, ne soit évincé par l'alliance APC en 2015 pour porter Buhari au pouvoir.