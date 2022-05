Kenya : un spectacle aérien enthousiasme le public

Le Kenya a organisé samedi un impressionnant spectacle aérien dans sa capitale, Nairobi, pour présenter un lot d'avions militaires et civils et montrer les réalisations du pays africain en matière d'aviation et de défense.

Le spectacle aérien a été organisé conjointement par les forces de défense du Kenya et l'Aero Club of East Africa à Uhuru Gardens, le plus grand parc commémoratif du Kenya, considéré comme le berceau du pays. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien en visite, ont assisté au spectacle

Lors de l'événement, le Kenya Wildlife Service a effectué un exercice de lutte contre le braconnage afin de démontrer son savoir-faire en matière de sauvetage de la faune et de la flore sauvages.

Les parachutistes de l'armée de l'air kényane ont effectué des sauts en parachute à partir d'hélicoptères pour une opération de sauvetage d'otages simulée. En outre, une variété de vols acrobatiques éblouissants ont été effectués, émerveillant des foules de spectateurs.

"Cela a été tout à fait étonnant. Ils avaient des compétences tout à fait remarquables. Cela a également permis à nos enfants de réaliser qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs et leurs rêves parce qu'ils peuvent voir ce qui se passe", a déclaré Steven, un résident local.