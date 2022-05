La Banque africaine de développement appelle à une Afrique plus résiliente

La Banque africaine de développement a clôturé ce vendredi cinq jours d’assemblées annuelles à Accra, au Ghana.

Les échanges de cette semaine ont été marqués par 5 grandes priorités opérationnelles : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir et Intégrer l'Afrique, Industrialiser le continent et Améliorer la qualité de vie de sa population. Ces priorités seront les piliers essentiels des perspectives stratégiques du Groupe de la Banque pour les 10 prochaines années (2023 – 2032) pour construire "une Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable".

"Le temps est venu pour l'Afrique de ne pas se contenter de produire de la nourriture. L'Afrique doit transformer, stocker la nourriture et également avoir des normes de qualité sur les aliments et l'Afrique doit exporter vers d'autres pays. Ainsi, lorsque nous parlons d'agriculture, nous ne parlons pas d'une agriculture destinée à maintenir la pauvreté, non, il s'agit plutôt d' une agriculture destinée à créer de la richesse pour l'Afrique" le président de la BAD, Akinwumi Adesina lors de la cérémonie de clôture.

Alors que ce rendez-vous africain est intervenu dans un contexte tendu, le président de la BAD a rappelé l'importance de la sécurité sur le continent pour affronter les défis auxquels sont confrontés les Africains.

"Le développement ne peut se faire que si nous avons la sécurité. Le temps où la sécurité était reléguée au second plan est révolue. La sécurité fait désormais partie de notre propre réflexion à la BAD, car nous devons aider les pays à s'occuper de la sécurité. Ainsi, il doit y avoir un lien entre sécurité, investissement, croissance et développement" a précisé le président de la BAD, Akinwumi Adesina.

L’un des tournants de ces Assemblées a été l’annonce par le président de la BAD, Akinwumi Adesina de la poursuite des discussions pour permettre au Fonds africain de développement de sortir sur les marchés financiers, permettant une levée de fonds beaucoup plus importante.