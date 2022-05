Burkina Faso : à Djibo, le blocus des djihadistes asphyxie la population

Les dirigeants africains se réunissent pour un sommet à partir de vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale, avec à l'ordre du jour la lutte contre l'extrémisme violent, l'arrêt de la récente série de coups d'État militaires observés en Afrique et l'aide aux affamés.

Pendant que les dirigeants se réunissent, l'aide ne saurait tarder pour les habitants de la ville de Djibo, dans l'extrême nord du Burkina Faso, qui sont confrontés à tous les défis : extrémisme, sécheresse, coups d'État.

Dans la région du Sahel, près de la frontière avec le Mali, Djibo est effectivement assiégée par les extrémistes djihadistes depuis février. Les extrémistes ont restreint les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la ville et ont coupé l'approvisionnement en eau. Peu de camionneurs souhaitent s'exposer à la menace des djihadistes.

La population de la ville est passée de 60 000 à quelque 300 000 habitants au cours des dernières années, les gens fuyant la campagne pour échapper à la violence. Les habitants se plaignent désormais de la soif et de la faim.

Djibo a été l'épicentre des violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait des milliers de morts et déplacé près de deux millions de personnes. Si Djibo et la province du Soum, où se trouve la ville, ont connu des périodes de calme, comme lors d'un cessez-le-feu de fortune entre les djihadistes et le gouvernement autour des élections présidentielles de 2020, la trêve n'a pas duré et depuis novembre, l'insécurité a augmenté.

Selon les analystes de conflits, le blocage des villes est une tactique utilisée par les jihadistes pour affirmer leur domination et pourrait également être une tentative pour amener la nouvelle junte militaire du Burkina Faso, qui a pris le pouvoir en janvier, à revenir sur ses promesses d'éliminer les jihadistes. Une équipe de l'ONU s'est rendue sur place pour évaluer la situation mais n'est restée que quelques heures en raison du niveau de menace.

Les habitants ont déclaré qu'ils n'avaient ni nourriture ni eau, que le prix des quelques céréales disponibles sur le marché avait augmenté et que leurs animaux étaient en train de mourir.

"Nous vivons ici depuis trois mois. Les animaux ne sont pas achetés. La plupart des animaux avec lesquels je suis venu ici sont morts de faim. Lorsque vous vendez cinq animaux et que vous allez au marché, vous ne pouvez pas obtenir un sac de nourriture pour manger. Tu ne peux même pas voir de la nourriture", a déclaré Mamoudou Oumarou.

Ce père de 13 enfants, âgé de 53 ans, a fui son village en février. Selon lui, le blocus de Djibo a empêché les gens de se rendre au marché pour acheter et vendre du bétail, ce qui a réduit la demande et fait baisser le prix de moitié.

Avant les violences, Djibo possédait l'un des marchés aux bestiaux les plus importants et les plus vitaux du Sahel et était un centre économique animé. Quelque 600 camions entraient à Djibo chaque mois, aujourd'hui il y en a moins de 50 par semaine, a déclaré Alpha Ousmane Dao, directeur de Seracom, un groupe d'aide local à Djibo.

Le Burkina Faso est confronté à sa pire crise alimentaire depuis six ans. Plus de 630 000 personnes sont au bord de la famine, dont la majorité dans le Sahel, selon les Nations unies.

En raison du blocus de Djibo, le Programme alimentaire mondial n'a pas pu livrer de nourriture à la ville depuis décembre et les stocks s'épuisent, a déclaré Antoine Renard, directeur national du Programme alimentaire mondial au Burkina Faso.

"Nous avons clairement besoin d'un accès à la zone. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est en fait de soutenir un quart de la population pour toutes les marchandises qui parviennent à entrer dans la ville", a-t-il déclaré.

Fin avril, l'émir de Djibo a rencontré le principal jihadiste du Burkina Faso, Jafar Dicko, pour négocier la levée du siège. Cependant, peu de progrès ont été réalisés depuis. Les habitants disent que les djihadistes ont assoupli les restrictions dans certaines zones, permettant ainsi une plus grande liberté de mouvement, mais que l'armée empêche désormais les gens d'apporter de la nourriture de Djibo aux villages environnants, de peur qu'elle n'aille aux djihadistes.