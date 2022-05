Tunisie : Djerba se prépare au 18e Sommet de la Francophonie

Le 18e Sommet de la Francophonie, qui si tiendra le 18 et 19 novembre prochain, a franchi une nouvelle étape dans son avancement avec la visite à Djerba de la délégation de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et des membres du CNO en Tunisie.

Deux évènements importants ont marqué la journée du jeudi 19 mai : l'avancement positif dans la coordination entre le CNO et le Comité de pilotage des Sommets de l'OIF et la tenue d'un point presse mené par Mohamed Trabelsi, directeur de la Diplomatie Publique et de l’Information et coordinateur médiatique du Sommet.

La visite à Djerba de la délégation de l'OIF, conduite par l'ambassadrice Vanessa Lamothe du 18 au 20 mai, a permis d'observer l'avancement des préparatifs sur les différents sites devant abriter les travaux du Sommet et les évènements parallèles ainsi que les infrastructures de l'île.

Cette visite a également permis une série de réunions fructueuses avec la délégation du CNO conduite par Moncef Sassi, durant lesquelles les deux délégations ont exprimé leur grande satisfaction quant aux avancées considérables enregistrées en matière de préparatifs logistiques et matériels.

Lors d’un point presse, Mohamed Trabelsi a confirmé que la Tunisie était prête pour le 18ème Sommet de la Francophonie, avec un taux d’avancement de 90%.

Le Village de la Francophonie, qui sera ouvert dès le 13 novembre, permettra aux pays participants au Sommet de promouvoir leurs richesses culturelles. Un forum économique se tiendra les 20 et 21 novembre pour développer davantage la coopération économique et les échanges, et consolidera les liens entre les acteurs économiques des pays francophones.

Mohamed Trabelsi a par ailleurs exhorté la société civile et les promoteurs des projets s'inscrivant dans le cadre des événements parallèles qui s'organiseront au cours de la prochaine période, de présenter leurs projets rapidement au CNO afin qu'ils soient étudiés et labélisés dans les délais impartis.