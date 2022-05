Le ministre des Affaires étrangères angolais rencontre Antony Blinken

Le ministre des affaires étrangères angolais Tete Antonio a rencontré son homologue américain Antony Blinken à Washington.

Jeudi, les deux dirigeants ont discuté de plusieurs sujets dont la lutte contre la corruption et le soutien aux investissements.

" Africell et Sun Africa ont réalisé de nouveaux investissements importants en Angola, qui donnent de réels résultats. Et nous nous réjouissons des collaborations futures en matière de sécurité et de transparence. Nous parlerons de tout cela. Et je veux aussi vraiment applaudir l'important programme de réformes que l'Angola poursuit, sur le plan politique et économique." a déclaré Antony Blinken, Secrétaire d'Etat américain.

Cette rencontre au département d’état intervient alors que les deux pays célèbrent les 29 ans de leurs relations diplomatiques.

"C'est le moment idéal parce que le 19 mai, nous avons célébré 29 ans de relations diplomatiques avec les États-Unis. Et il se trouve que nous nous rencontrons en mai pour discuter des questions que la Secrétaire d'État a déjà évoquées. Mais nous allons parler des questions régionales, en prenant également en considération le rôle engagé par les États-Unis", a déclare Tete António, ministre des Affaires étrangères de l'Angola.

Pendant ce temps, le général Stephen Townsend, chef du Commandement des États-Unis pour l'Afrique termine sa visite en Angola où il a rencontré le président angolais João Lourenço et d'autres hauts responsables du gouvernement.

Les deux dirigeants ont abordé la manière dont les deux pays pouvaient s’associer sur des questions de sécurité maritime, ou encore de terrorisme et de professionnalisation militaire.