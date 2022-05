Journée mondiale de l'Afrique : l'UA se réunit à Malabo

Le continent célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine), le 25 mai 1963. Ce jour là, les dirigeants de 30 des 32 états africains indépendants avaient signé la charte fondatrice de l'organisation à Addis Abeba.

Cette journée est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Elle est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains, et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique.

L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions.

Ouverture du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Malabo

A cette occasion, l'Union Africaine, qui fête cette année ses 20 ans, tient un sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée Equatoriale, entre mercredi et samedi.

Présidés par Macky Sall, président en exercice de l’UA, deux sommets sont prévus ce vendredi et ce samedi. Les crises sanitaire, climatique, alimentaire et sécuritaire seront au centre des débats.

La journée de samedi sera consacrée à lutte contre le terrorisme que ce soit au Sahel, au Mozambique ou en Somalie, mais aussi à l'instabilité politique connue par de nombreux pays depuis deux ans avec la recrudescence de coups d’Etat en Afrique de l'Ouest.