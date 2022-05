Somalie : les Nations Unies saluent le processus électoral

Au lendemain de la passation de pouvoirs entre le président sortant Mohamed Abdulahi Mohamed et le nouveau chef d’état somalien Hassan Cheickh Mohamoud, les Nations Unies ont salué le bon fonctionnement du processus électoral dans le pays.

Mardi, James Swan, représentant spécial du secrétaire général et chef de la Mission d'assistance de l’ONU en Somalie a expliqué en quoi cette élection marquait une étape majeure pour le pays :"Le président sortant, Mohamed Abdillahi Mohamed Farmajo, a gracieusement concédé sa place et a félicité son successeur, auquel il a apporté son soutien. Le nouveau président a immédiatement prêté serment et le résultat a été pleinement accepté. Comme ce Conseil l'a noté à plusieurs reprises, Madame la Présidente, il est grand temps pour les dirigeants somaliens de dépasser la longue compétition politique pour se concentrer sur les priorités nationales urgentes."

Le président Hassan Cheickh Mohamoud a été élu le 15 mai dernier. Il se dit prêt à continuer à approfondir le fédéralisme et la réconciliation des Somaliens aux côtés du Parlement.