Sénégal : Gaz et crise en Ukraine au centre de la visite d'Olaf Scholtz

Le chancelier allemand était à Dakar au Sénégal dimanche, première étape de sa première tournée tournée africaine. Un déplacement placé sous le signe de la guerre en Ukraine. Olaf Scholtz s’est entretenu avec le chef de l’Etat sénégalais.

Au menu de la rencontre, l’actualité faisant foi, la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Macky Sallqui assure la présidence de l’Union africaine, a promis de se rendre à Moscou et Kiev afin de porter la voix de l’Afrique. Alors même que la crise ukrainienne met le continent dans une position délicate au regard de ses relations avec les occidentaux et la Russie.

Le continent entend malgré tout jouer la carte de la solution pacifique et du non-alignement. Près de la moitié des pays africains s'étaient abstenus ou n'avaient pas voté lors des votes à l'ONU sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

"Pour l'Afrique, nous voulons la paix, nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit, très clairement. Même si nous condamnons l'invasion, nous travaillons pour qu'il y ait une désescalade, nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un dialogue puisque de toute façon, on finira par s'asseoir autour d'une table.", a déclaré le président de l'Union africaine.

Pour tenter de jouer sa partition dans la résolution de la crise, l'UA a décidé de prendre langue avec les deux protagonistes. Macky Sall prendra donc son avion, direction Moscou et Kiev. Reste simplement à fixer les dates.

"Dès que c'est fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, et aussi à Kiev, et nous avons aussi accepté de réunir l'ensemble des chefs d'Etat, qui le souhaitent, de l'Union africaine, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d'Etat africains", a-t-il dit.

Dimanche, à Dakar, l'Allemagne est venue aussi jouer la carte du gaz. Une denrée devenue une réelle préoccupation pour les occidentaux. Le gaz, étant à l'heure actuelle, l'une des armes de Moscou face aux soutiens de Kiev. L'idée pour les Européens consiste à chercher des points approvisionnement pour sortir de leur trop grande dépendance aux importations russes.

Le Sénégal fait partie de ces nouveaux marchés. Le pays dispose d'importantes quantités de gaz naturel liquéfié. La production pourrait débuter l'année prochaine. Mais conscient de l'importante de sa ressource, Macky Sall fait monter les enchères.

"Le Sénégal est prêt à travailler en vue d'approvisionner le marché européen en GNL (gaz naturel liquide.), mais il faut d'abord que nous soyons soutenus dans notre participation dans de meilleures conditions que celles offertes actuellement par nos partenaires.", a expliqué le président sénégalais.

Les discussions vont certainement se poursuivre en Allemagne. Le Sénégal ayant été invité au sommet du G7 prévu dans ce pays en juin. L'Afrique du Sud a aussi reçu sa carte d'invitation.