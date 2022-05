L'insécurité et le manque de soutien freinent la Grande Muraille verte

Une série de défis complexes, dont le manque de financement et de volonté politique ainsi que l'insécurité croissante liée aux groupes extrémistes Al-Qaïda et État islamique au Burkina Faso, entravent les progrès de la Grande Muraille verte d'Afrique.

Le projet, qui prévoit la construction d'une forêt de 8 000 km de long à travers 11 pays d'Afrique, a connu des avancées modestes. Il s'agit de retenir le désert du Sahara, qui ne cesse de s'étendre, et de lutter contre les effets du changement climatique. Mais de nombreuses personnes impliquées dans le projet appellent à un nouvel élan pour combattre à la fois l'insécurité et le déclin environnemental.

Seuls 4 millions d'hectares de terres ont été reboisés depuis le début des travaux de la Muraille verte il y a 15 ans, soit à peine 4% de l'objectif final du programme. Adama Doulkom, coordinateur de l'initiative de la Grande Muraille verte du Sahara et du Sahel au Burkina Faso, estime que l'instabilité politique et les problèmes de sécurité freinent considérablement les progrès dans près de 4 000 villages du pays.

"Les attaques terroristes dans les régions touchées ont obligé les populations à se disperser. Cela limite les mouvements des personnes, ce qui rend difficile pour nous de suivre directement les actions sur le terrain, ce qui pourrait entraîner des difficultés à créer des améliorations dans certaines zones", a déclaré Adama Doulkom.

Désertification

Au cours des trois dernières années, les régions du Sahel, du Nord et de l'Est du Burkina Faso sont devenues inaccessibles. Une grande partie de la région sahélienne désignée pour la Muraille verte est en proie à des problèmes de sécurité, les efforts déployés au Soudan, en Éthiopie, au Mali, au Tchad, au Niger et au Nigeria étant tous affectés.

L'agence des Nations unies chargée de la désertification a déclaré que le plan devait relever plusieurs défis supplémentaires, tels qu'un soutien politique tiède au plus haut niveau, des structures organisationnelles faibles, une coordination et un financement insuffisants, et une prise en compte insuffisante dans les priorités environnementales nationales.

La Grande Muraille verte a occupé une place importante lors du sommet de deux semaines organisé par l'agence des Nations unies à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui s'est achevé vendredi. La désertification, qui a de graves répercussions sur la production et la sécurité alimentaires, est exacerbée par le changement climatique et l'activité agricole.

Problèmes de sécurité

Proposé pour la première fois en 2005, le programme vise à planter une forêt tout le long du chemin, du Sénégal sur l'océan Atlantique à l'ouest à l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti à l'est. Cette initiative devrait permettre de créer des millions d'emplois verts dans les zones rurales d'Afrique, de réduire les niveaux de migration liés au climat dans la région et de capturer des centaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Plusieurs pays ont eu du mal à répondre aux exigences du projet, le Mali, le Nigeria, Djibouti et la Mauritanie étant particulièrement à la traîne.

Selon l'agence des Nations unies chargée de la désertification, 45% des terres africaines sont touchées par la désertification, ce qui rend l'Afrique plus vulnérable que tout autre continent. Le directeur de l'agence, Ibrahim Thiaw, estime que cela peut avoir de multiples effets négatifs sur les communautés environnantes, notamment des problèmes de sécurité.

Un rapport publié dimanche par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm relève également le lien entre la dégradation de l'environnement et les conflits. "Au Sahel, les tensions sociales se sont combinées à une gouvernance inadéquate et au déclin de l'environnement pour produire un risque plus important pour la sécurité", indique le rapport.

Migration irrégulière

"En restaurant les terres, vous réduisez les conflits et la migration irrégulière. Il existe un lien entre la restauration des terres et la migration irrégulière", a déclaré Ibrahim Thiaw. "La restauration des terres est une option sans regret dans la mesure où tout effort visant à rétablir la santé des sols, à reconstituer le capital naturel et à restaurer la santé des terres produira des avantages qui dépasseront de loin les coûts."

"Ce que nous demandons maintenant, c'est d'agir pour accélérer la mise en œuvre d'un tel programme afin de s'assurer que les agriculteurs, les éleveurs, les communautés locales et les femmes y sont tous associés", a-t-il ajouté.

Malgré une multitude de revers, les personnes impliquées dans le projet restent optimistes. Le coordinateur de la Grande Muraille verte, Elvis Tangem, a déclaré à l'Associated Press que si les conflits ont ralenti la progression du projet, ils ont également ouvert de nouvelles opportunités.

Préoccupations communautaires

"Il s'agissait au départ d'un projet environnemental, mais la dynamique de la région nous a poussés à aller au-delà des aspects écologiques du projet et à nous intéresser aux préoccupations communautaires directes telles que la résolution des conflits, la consolidation de la paix, le développement des jeunes, l'autonomisation des femmes et le développement rural, en particulier parmi les communautés pastorales et agricoles", a-t-il déclaré.

Selon le bureau de coordination du programme à Addis-Abeba, certains progrès ont été réalisés ces dernières années dans l'est du continent. L'Érythrée, l'Éthiopie et le Soudan ont intensifié leurs efforts. L'Éthiopie a produit 5,5 milliards de plants, ce qui a permis de restaurer des milliers d'hectares de terres et de créer de nouveaux emplois. Les efforts déployés en Érythrée et au Soudan ont également permis de reboiser près de 140 000 hectares.

Le Niger est également salué pour ses progrès considérables. "En termes d'étapes de restauration mesurables sur le terrain, on peut dire que le Niger est loin devant la plupart des pays, avec une sensibilisation importante des citoyens et une contribution aux activités de reboisement à tous les niveaux", avance Tabi Joda, ambassadeur de la Grande Muraille verte. _"De plus en plus de communautés adhèrent à l'initiative et prennent les devants grâce à leurs propres solutions communautaires."_Le dispositif a bénéficié d'un fort soutien gouvernemental au Sénégal et au Nigeria.

Restauration des terres

Entre 36 et 43 milliards de dollars sont nécessaires pour réaliser la Muraille verte d'ici à 2030, selon les estimations de l'Institut des ressources mondiales. La Banque africaine de développement a promis environ 6,5 milliards de dollars pour le mur d'ici 2025 lors de la conférence des Nations unies sur le climat en novembre dernier, après un effort mené par la France au début de 2021, qui a engagé 14,5 milliards de dollars pour le projet, ce qui est nettement inférieur aux estimations du WRI.

Selon l'agence des Nations unies chargée de la désertification, le rythme actuel de restauration des terres doit être accéléré pour atteindre une moyenne de 8,2 millions d'hectares par an si le projet veut atteindre l'objectif qu'il s'est lui-même fixé, à savoir la restauration de 100 millions d'hectares d'ici 2030.

"Les investissements doivent être intentionnels pour offrir des opportunités qui créent la bonne dose d'emplois verts dont a besoin la masse critique de jeunes et de communautés vulnérables à la migration irrégulière et à la violence en raison de la concurrence pour les ressources rares causée par la dégradation des terres", a déclaré Tabi Joda.