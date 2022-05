Les représentations spirituelles féminines au centre d'une exposition londonienne

Dans une nouvelle exposition, le British Museum de Londres présente celles qui ont eu un rôle prépondérant dans les religions et les croyances populaires au cours des 50 derniers siècles. Intitulée, "Le pouvoir féminin, le divin et le démoniaque", cette collection donne à voir déesses, démons, sorcières, esprits ou encore saintes tantôt craints ou adulés. Des figures qui traversent les âges et les cultures de tous les continents.

"Je n'ai jamais rencontré de tradition spirituelle à travers l'histoire dans le monde qui n'honore pas le pouvoir spirituel féminin comme une force positive dans un certain sens, témoigne la commissaire de l'exposition Belinda Crerar, Mais ces perspectives sont changeantes et évoluent avec le temps, et de différentes manières, selon l'endroit dans le monde et les traditions spirituelles".

Si le musée ne fait pas l'impasse sur la bien connue Vénus, déesse grecque de la connaissance et de la sagesse, il s'aventure aussi en Egypte avec la déesse à la tête de lionne Sekhmet ou encore en Inde avec Kali, divinité associée à la procréation mais aussi la destruction. Des thèmes que l'on retrouve chez les aztèques, peuple de l'ancien Mexique. "Cihuateteo signifie femme divine. C'est l'esprit d'une femme qui est morte en accouchant, et l'accouchement était assimilé à la guerre. Une femme qui mourait en accouchant était déifiée de la même manière qu'un homme qui mourait sur le champ de bataille", explique Belinda Crerar.

Mami Wata, divinité aquatique vénérée notamment en Afrique de l'ouest a aussi sa place. Sirène à la beauté remarquable considérée elle aussi comme nourricière et destructrice des océans.

"J'espère que les visiteurs se confronteront à des idées qui sont peut-être nouvelles, peu familières et inspirantes, et qui les inciteront à réfléchir au-delà de leurs propres constructions culturelles, admet la commissaire, Et je trouve cela très excitant, d'inspirer des conversation sur de nouvelles façons de penser à des idées très anciennes".

A travers leurs formes plurielles, ces représentations de la femme incitent le visiteur à réfléchir à la manière dont la féminité et l'identité sexuelle sont perçus et comment elle influence nos sociétés actuelles.