Tunisie : l'île de Djerba se prépare au pèlerinage juif de Ghriba

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, le pèlerinage juif de Ghriba démarre ce mercredi sur l'île tunisienne de Djerba.

Près de six mille visiteurs sont attendus à l'occasion de cet événement religieux qui coïncide avec le début de la saison touristique, pour la circonstance, un important dispositif sécuritaire a été déployé.

"Quand on est ici, on se sent saisi par une émotion extraordinaire, on ressent beaucoup de choses quand on est à l'intérieur ici. C'est petit et grandiose à la fois" a préciséAlain Slama, retraité et membre de la communauté juive tunisienne vivant en France, en visite à Djerba.

"_Quand on est chef de famille, c'est bien de les amener et de dire quelques petites prières pour les enfants, pour qu'ils soient en bonne santé..._C'est tout ce qu'on demande" a-t-il ajouté, le regard émerveillé par l'architecture ancestrale de la synagogue de la Ghriba, l'un des principaux marqueurs identitaires des Juifs de Djerba.

Le pèlerinage inclut une visite à la synagogue aux reflets bleutés et la participation aux deux cortèges prévus pendant les deux derniers jours.

Pour ce rassemblement dans le plus ancien monument juif construit en Afrique, des officiels sont attendus, notamment la cheffe du gouvernement Najla Bouden.