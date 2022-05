Bouchra Karboubi, première femme à arbitrer une finale masculine du monde arabe

L'arbitre marocaine Bouchra Karboubi est devenue samedi la première femme du monde arabe à tenir le sifflet dans une finale de compétition masculine, à l'occasion de la finale de la Coupe du Maroc de football.

Le Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait annoncé dans un communiqué publié vendredi la désignation de Karboubi, une policière, pour diriger la finale de la Coupe du Trône entre l'AS FAR, le club des Forces armées marocaines, au Moghreb de Tetouan samedi à Agadir (3-0).

Bouchra Karboubi n'a mis que cinq minutes avant de devoir sortir un carton rouge à l'attaquant du MAT Hamza Hannouri.

L'AS FAR a facilement remporté la 12e coupe de son histoire 3-0 avec des buts marqués par l'international cap-verdien Diney Borges (55è), Adam Ennafati (65è) et Abdelilah Amimi (90è).

Désignée arbitre internationale en 2016, l'agent de police de 34 ans était déjà devenue la première femme marocaine au sifflet dans un match de première division du championnat professionnel masculin.

Plus récemment, elle a fait partie de la cellule de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de la récente finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et l'Egypte.

Plusieurs femmes arbitres se sont fait une place dans le football masculin ces dernières années.

Ainsi la Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga avait officié en tant qu'arbitre central lors de la rencontre entre le Zimbabwe et la Guinée (2-1) lors de la dernière CAN.