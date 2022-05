Ligue des Champions africaine : le WAC aura sa finale à domicile

Le Wydad de Casablanca avait fait le plus dur au match aller en allant s'imposer à Luanda (3-1). Le club marocain a confirmé ce bon résultat hier soir à domicile et validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF (1-1).

Le Petro de Luanda, dernier club sub-saharien encore en lice dans cette C1, a brièvement fait renaître l'espoir d'une qualification en ouvrant le score par son Brésilien Gleison Moreira après vingt minutes de jeu.

Mais les hommes de Walid Regragui n'ont mis que sept minutes à réagir par l'intermédiaire du défenseur Amine Farhane.

Le WAC disputera dans son stade Mohamed V la cinquième finale de son histoire après les deux sacres de 1992 et 2017 et les deux perdues en 2011 et 2019.

Les Wydadis devraient retrouver le double tenant du titre Al Ahly qui affronte ce samedi l'ES Sétif à Alger. Les Dibales Rouges égyptiens ont pris une sérieuse option sur une nouvelle finale en terrassant les Algériens 4-0 au match aller.