Les Comores misent sur le tourisme responsable et durable

L’Union des Comores accueillait les 10 et 11 mai dernier les 8es Assises internationales du tourisme responsable et durable. L’occasion pour l’Archipel de valoriser ses îles et de trouver ainsi des solutions pour pallier le déficit de notoriété des Comores à l’international.

"Nous allons profiter de ces Assises pour mettre en avant nos atouts sur le plan naturel, sur le plan culturel et sur notre patrimoine qui a sa spécificité, expliquait à Africanews, Houmed MSaidié, ministre comorien de l’Agriculture, de la Pêche, de l’environnement, du Tourisme et de l’Artisanat. Parce que nous sommes en retard par rapport aux pays voisins qui drainent des milliers de touristes chaque année. Notre objectif principal est de les égaler voir de les dépasser".

Miser sur le tourisme responsable et durable pour rivaliser avec les Seychelles ou la Guinée Equatoriale notamment, passe par la réalisation de nombreux projet.

Évoqué lors des Assises, Galawa est le plus important. La reconstruction de cet ancien fleuron de l’hôtellerie comorienne a été lancée début mai et doit durer 18 mois.

"Aujourd’hui, il y a d’énormes problèmes aux Comores pour trouver un hôtel de standard international cinq étoiles, constate Nadia Derafa, directrice des affaires chez Elsewedy Electric. Le Galawa sera le premier hôtel cinq étoiles éco-responsable de la grande île. Le projet s’inscrit vraiment dans un concept écologique dans le sens où la majorité des matières premières disponibles localement seront utilisées en priorité, ànotamment le bois qui sera essentiel dans le design de cet hôtel".

Comme de nombreux pays, le secteur du tourisme comorien a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. L’Union des Comores met tout en œuvre pour redresser la barre et relancer la fréquentation, en encourageant notamment les Comoriens eux-mêmes à voyager dans l’Archipel.

Marie Attoumane, directrice nationale du tourisme, rappelle que "les Assises avaient aussi comme objectif de sensibiliser la population locale, les communautés locales et le gouvernement sur la potentialité qui existe dans notre pays à tous les niveaux, culturel, historique, nature".

Une dynamique axée sur le tourisme locale qui vise aussi à encourager les voyageurs Comoriens à redonner envie aux touristes du monde entier de (re)venir découvrir les Comores.

Il s'agit donc de donner le maximum de clefs à la population pour que chaque Comorien prenne part à la promotion de l’Archipel. Et pour attirer il faut montrer, le thème de l’image a donc été très abordé lors de cet événement avec un focus notamment sur la maîtrise et l’optimisation des réseaux sociaux mais aussi la création d’un nouveau logo pour la destination Comores.