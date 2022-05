Covid-19 : Ramaphosa urge les ONG à s'approvisionner en vaccin africain

Le président Cyril Ramaphosa demande aux organisations internationales soutenant la vaccination contre le Covid-19 de s'approvisionner en vaccins fabriqués en Afrique. Cette annonce du chef de l'Etat sud-africain faite lors du sommet mondial virtuel sur le Covid-19 intervient alors que le géant pharmaceutique Aspen, qui s'est lancé dans la production et la commercialisation de vaccins Johnson & Johnson sous sa propre marque Aspenovax veut mettre fin au projet faute de commandes.

L'entreprise a déjà mis en flacon près de 180 millions de doses dans son usine de Port-Elizabeth mais peine à convaincre les pays africains et les organisations. Et pourtant, cette entreprise est une réponse à la lutte de l'Afrique du Sud pour l'égalité d'accès aux vaccins et à la suspension des droits de propriété intellectuelle pour permettre la fabrication locale de doses à moindre coût.

Parmi les raisons qui pourraient entraîner la fermeture d'Aspen : le scepticisme vaccinal des Africains, les dons de vaccins et les achats non encore déployés. Selon l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine, sur 784 millions de doses acquises par le continent, 70 % ont été administrées.