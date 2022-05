Aucun survivant dans le crash d'un aéronef au Cameroun

Aucun des 11 occupants de l'aéronef appartenant à la société pétrolière Cotco et se rendant dans une de ses bases dans le Nord du Cameroun, n'a survécu au crash du 11 mai dans la forêt du petit village Eboula dans l'arrondissement de Bibey, département de la Haute Sanaga en région du centre Cameroun.

C’est tard dans la nuit que le ministre des transports camerounais et la directrice de l’autorité aéronautique sont arrives sur site après des heures de marche.

Un jour qui restera triste pour l'aviation selon le ministre camerounais des transports, Ernest Ngalle Bibehe

« C’est un jour très triste pour nous, nous avons pu récupérer les deux boîtes qui vont nous permettre de nous édifier sur les circonstances exactes de cet accident et à partir de ce moment la les informations données par l’autorité aéronautique, le ministère des transports va prendre le relais pour mener véritablement une enquête »

Un témoin raconte la scène.

« On a suivi un grand bruit et il pleuvait un peu, et on a entendu un bruit et puis j’ai dit aux gens qui étaient au champs que c’est l’accident, l’avion a fait crash »

La distance entre le village et la forêt a été un frein aux opérations de sauvetage. Les débris de l’avion sont visibles partout.

Les secouristes arrivés aux premières heures de ce jeudi ont pu extraire les corps qui seront acheminés vers Yaoundé.

Pour l’heure, une enquête a été ouverte après la découverte des deux boîtes noires encore intactes.