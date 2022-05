Le diamant ''The Rock'' vendu a 22 millions de dollars

"The Rock", un diamant blanc de 228,31 carats, le plus gros jamais vendu aux enchères a trouvé preneur pour plusieurs millions de dollars. Selon le commissaire priseur Rahul Kadakia, directeur international du département de joaillerie de Christie, pour un diamant de couleur G, cette vente est un record si on se base sur l'échelle de graduation des teintes allant de D à Z.

"Le "Rock", qui pesait 228 carats, était un diamant de couleur G et de pureté VS1. Il s'est vendu aujourd'hui pour près de 22 millions de dollars chez Christie's à Genève, établissant ainsi un nouveau record mondial de prix par carat pour un diamant de couleur G. Il s'agissait du plus gros diamant blanc jamais proposé à la vente aux enchères, jamais''.

"The Red Cross Diamond", un diamant jaune canari de forme coussin de 205,07 carats, a également fait fureur. Il a été vendu à plus de 10 millions de dollars au-dessus du prix estimé. La gemme originelle avait été extraite en 1901 dans une mine sud-africaine et aurait pesé environ 375 carats, selon Christie's. En plus de se classer parmi les plus gros diamants du monde, une caractéristique frappante de la pierre est son pavillon, facetté de façon naturelle en forme de croix de Malte.

La pierre précieuse, dont le vendeur est originaire d'Amérique du Nord, mais qui reste anonyme, avait tout pour séduire les collectionneurs et les investisseurs. Sa forme en poire en fait une pièce rare. Le dernier record pour un diamant blanc similaire de 163,41 carats avait porté la pierre à 33,7 millions de dollars lors d'une vente en novembre 2017 à Genève. Extrait d'une mine d'Afrique du Sud au début des années 2000, The Rock fut ensuite vendu par Christie's dans le cadre d'une vente de gré à gré à un collectionneur privé.