COP15 : cultiver autrement pour lutter contre la désertification

Alors que la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est actuellement en cours en Côte d’Ivoire, les premiers débats alertent les gouvernements du monde entier à faire face à la menace croissante de la sécheresse.

L’objectif de cette COP15 est bel et bien de mettre en garde contre l’urgence de la situation, la désertification étant un problème mondial qui menace les récoltes, la sécurité alimentaire et écologique de la planète.

"En tant qu'agriculteurs, nous avons été négativement affectés par la sécheresse. Les puits que nous utilisions pour irriguer nos fermes se sont asséchés. Nos fermes risquent maintenant d'être envahies par les animaux sauvages. Eux aussi sont affectés par la sécheresse, alors ils viennent chercher des pâturages. Nous avons perdu une quantité importante de cultures que nous espérions récolter." s'est confiéeFawzia Salah Mohamud, une agricultrice somalienne.

Un nouveau rapport de l'organisation affirme que la vie de milliards de personnes dans le monde est affectée par la pénurie d'eau, et pas seulement les habitants des pays sous-développés.

Le problème de sécheresse couplé à la guerre en Ukraine qui a fait grimper les coûts des engrais et du carburant, a entraîné une perte tragique des revenus notamment pour les agriculteurs.

Une stratégie pragmatique à trois volets, composée d'incitations gouvernementales, de crédits carbone et de soutien du marché, encouragera les agriculteurs à porter la teneur en matières organiques des sols agricoles à un minimum de 3 à 6 %. Faisons en sorte que cela se produise.

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations Unies a lancé son initiative de réponse aux crises dans la région afin de réduire le risque d'insécurité alimentaire et de famine.

La Somalie est l'un des pays les plus vulnérables en matière d'insécurité alimentaire.

"Cette région dont le Kenya est aussi une grande partie de ce qui a été impacté ; l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie, cette région a été sévèrement touchée par la sécheresse suite à des répercussions qui sont liées à la terre, comme les criquets pèlerins par exemple. Nous nous trouvons donc dans une situation où la dégradation des terres rendait déjà la tâche difficile aux petits agriculteurs et aux éleveurs, puis d'autres problèmes comme les criquets pèlerins qui ont endommagé les récoltes, et maintenant vous avez franchi le point de basculement avec cette sécheresse. C'est maintenant la pire sécheresse depuis des décennies." a expliquéBarron Orr, scientifique principal, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

Selon les Nations Unies, la population mondiale doit apprendre à cultiver des produits plus résistants, en utilisant moins d'eau et en dépendant moins des produits animaux.

Selon la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, le changement climatique devrait accroître le risque de sécheresse dans de nombreuses régions vulnérables du monde, en particulier dans les pays qui connaissent une croissance rapide de leur population.